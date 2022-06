Grande Belém começa transição para clima menos chuvoso, afirma Semas

O boletim climático mensal da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) mostrou que a Região Metropolitana de Belém está em período de transição para clima menos chuvoso. A mudança acontece por conta da Zona de Convergência Intertropical para o Hemisfério Norte e pela presença de massas de ar seco no centro-oeste do Brasil. As informações são da Agência Pará.

VEJA MAIS

"Haverá essa mudança, especialmente com poucas nuvens no céu em grande parte do dia, mas ainda com algumas chuvas no final da tarde e início da noite em municípios da faixa norte do estado, como a capital", explica o coordenador de Monitoramento Hidrometeorológico da Semas, Saulo Carvalho.

Onde vai chover no Pará?

A parte sul do Pará deve apresentar menores números de chuva durante este mês. Os municípios de Marabá, Parauapebas, Curionópolis, São Geraldo do Araguaia e Piçarra não passaram os 25 milímetros.

Por outro lado, a região norte do Pará, que abrange Alenquer, Almeirim, Curuá, Faro, Monte Alegre e Óbidos, deve registrar níveis que podem ultrapassar os 250 milímetros no mês de chuva.

A situação pode ficar mais tranquila em Floresta do Araguaia, Paragominas, Pacajá, Placas, Trairão, Itaituba e no norte de Altamira, com nível pluviométrico entre 25 e 150 milímetros.