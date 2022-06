Belém sob chuva: cobra aparece na calçada em Nazaré e carro-forte fica 'no prego'

Uma forte chuva impactou a capital paraense, no meio da tarde desta terça-feira (31), inundando ruas e passagens de diversos bairros. Se não bastasse, o temporal provocou ainda uma sucessão de cenas inusitadas. Na avenida Governador José Malcher, no bairro de Nazaré, uma cobra foi flagrada em plena calçada. Um vídeo é gravado por um motorista, que filma um jovem mexendo no animal de grande porte, para espanto de quem estava a pé e de quem passava dentro do carro.

A gravação mostra o momento que o pedestre puxa o rabo da serpente e depois solta rapidamente. Não há informação sobre a espécie da cobra. O animal não parece esboçar nenhuma reação.

Na avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, por exemplo, um carro-forte blindado tentou subir no canteiro para evitar o trecho alagado da via e acabou ficando preso na calçada, aparentemente no "prego".

Belém enfrenta caos com chuva e alagamentos

No bairro do Marco, na travessa da Barão do Triunfo próximo ao canal da Leal Martins, um pai zeloso carregou a filha no colo, na volta da escola, para proteger a criança do alagamento na rua. Curiosamente, próximo do pai e filha, uma grande placa de um depósito de bebidas chamava a atenção porque parecia indicar uma legenda para a cena, do homem e da criança, com a frase 'Pai Herói'.