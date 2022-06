Chuva alaga laboratório da Universidade Federal do Pará, no Guamá

A grande quantidade de água que caiu em pouco tempo causou alagamentos em diversos pontos da cidade, e nas redes sociais, circula um vídeo com um prédio apontado como sendo da Universidade Federal do Pará (UFPA), no campus do Guamá, em Belém. O interior do local apresenta goteiras e uma lâmina d'água cobre o piso do corredor.

As pessoas comentam sobre o prédio alagado, enquanto quem filma mostra o aguaceiro e as salas de aulas e até de laboratórios sem nenhuma condição de atividade de ensino. A equipe da Redação Integrada aguarda retorno da UFPA sobre o episódio.

Trânsito pesado e pé n'água

As chuvas forçam as pessoas a saírem de carro de casa e o trânsito fica pesado com pontos de engarrafamento e isso ficou evidente na tarde desta terça-feira, para quem circulou pelas avenidas Almirante Barroso, Alcindo Cacela, Pedro Miranda, Duque de Caxias, Conselheiro Furtado, entre os bairros do Marco, Pedreira, Canudos e Cremação.

Na Rua Dos Pariquis com a travessa Quintino Bocaiúva, a necessidade de seguir seus destinos, obrigou muita gente a continuar caminhando a pé com a água batendo no joelho.