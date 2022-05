Belém enfrenta tarde de caos com chuva e alagamentos

Nesta terça-feira (31), moradores de Belém enfrentaram uma forte chuva, por volta das 16h, que alagou corredores viários importantes da capital paraense, e obrigou muita gente a encarar um trânsito pesado e a meter o pé n'água. Nos bairros do Marco, Pedreira e Cremação, ruas e alamedas ficaram alagadas, com trechos debaixo d'água, como certos quarteirões das avenidas Alcindo Cacela, Mundurucus, Pedro Miranda e Duque de Caxias, entre os bairros do Marco, Pedreira e Canudos.

Os alagamentos nas vias públicas provocaram pontos de congestionamentos no trânsito, atrasos nas viagens e prejuízos para quem precisava trabalhar. O encarregado de um depósito de bebidas, na travessa Mauriti próximo à Passagem da Hortinha, Edilson Santos, reclamou da situação crônica de alagamento na área.

"Trabalho há 25 anos aqui no depósito e sempre foi assim, nunca se ajeitou. É muito chato, causa prejuízos e a gente perde vendas porque as pessoas não tem como encostar", disse o trabalhador Edilson Santos.

Estudantes e pessoas em geral tentaram se proteger da chuva como podiam sob pequenas coberturas. Acompanhada de fortes ventos, as chuvas que têm caído em Belém, não permitem sequer o uso de guarda-chuvas e sombrinhas, ou se enfrenta o aguaceiro ou espera-se o mal tempo melhorar.