Cosanpa oferece curso de capacitação gratuito em Castanhal

De 20 a 24 de junho, moradores de Castanhal, no nordeste do estado, interessados em aprender a técnica de manicure e pedicure poderão participar de curso gratuito oferecido pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa).

Quando e onde se inscrever?

As inscrições irão de 13 e 17 de junho, das 8h às 12h e de 13h às 17h, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras/Milagre), na rua Hernane Lameira, nº 1.060, no bairro Pirapora.

O que é necessário para se inscrever?

Para participar, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar os documentos originais e cópias do RG, CPF e comprovante de residência.

Quando e onde serão os cursos?

O curso ocorrerá entre os dias 20 a 24 de junho, na Escola Municipal Graziela, na rua Antônio Freire, nº 2-108, no bairro Santa Lídia, das 13h as 17h.

Capacitações

Os cursos são gratuitos e oferecidos pelo setor de Programas Sociais da Cosanpa, responsável por ações educativas, informativas e sociais nos municípios onde há obras da Companhia em andamento.

Obras

A Cosanpa executa em Castanhal obras de ampliação do sistema de abastecimento de água, que incluem a construção de cinco novas estações de tratamento de água (ETA) para melhorar o fornecimento aos moradores da cidade

Investimento de R$ 105 milhões, em benefício de 65 mil moradores de diversos bairros, entre os quais Jaderlândia, Imperador, Caiçara, Estrela, Cristo Redentor, Santa Catarina e Cohab.