Cursos com certificados profissionalizantes são lançados pelo Google no Brasil

Na semana marcada pelo Dia do Trabalhador, comemorado no último domingo (1º), o Google lançou três novos cursos profissionalizantes com certificado na plataforma do Coursera. Os cursos, que estarão disponíveis com legendas em português, serão 100% on-line, com cronograma flexível e duração a depender da disponibilidade do aluno, com 200 horas ou mais. Eles estão voltados à certificação em Análise de Dados, Gestão de Projetos e UX Design, além de Suporte de TI, que já era oferecido.

A capacitação é voltada a quem busca entrar no mercado de trabalho, mudar de área profissional ou avançar na carreira e os cursos não exigem conhecimento específico anterior.

Valores

O curso tem custo mensal de 14 dólares (aproximadamente R$ 75, a depender da cotação), seguindo a política de preços da plataforma Coursera. Também há a opção de pagamento por três meses, com 33% de desconto (28 dólares), ou por seis meses, com 50% de desconto (42 dólares). As inscrições estão disponíveis no endereço eletrônico do Google que também traz mais informações sobre os cursos.

De acordo com a plataforma, as Certificações Profissionais fazem parte do programa Cresça com o Google, projeto que agrega produtos, plataformas e serviços para ajudar pessoas e negócios a se desenvolverem no mercado profissional. A ideia central é fornecer habilidades digitais práticas e técnicas para ajudar pessoas e negócios a se desenvolverem, inclusive socioeconomicamente.

Com isso, procura-se atender a demanda imediata de quem busca por emprego em áreas de alta demanda no mercado de tecnologia. O curso de Suporte de TI já é oferecido pela plataforma, em português, desde 2019. Nele, os participantes são capacitados para oferecer suporte na área de tecnologia, de forma remota ou presencial.

Através de uma mistura de palestras em vídeo, questionários, laboratórios e widgets práticos, o programa apresentará soluções de problemas e atendimento ao cliente, redes, sistemas operacionais, administração de sistemas e segurança. O conteúdo do Certificado Profissional de Suporte em TI do Google está sob a Licença Internacional de Atribuição 4.0 da Creative Commons.

Os novos cursos seguem padrão similar em relação às atividades distribuídas ao longo de cada treinamento, sempre adaptadas ao que for mais efetivo para os diferentes objetivos e temas trabalhados.