Inscrições para o programa 'Qualifica Pará' começam segunda; veja os benefícios e como participar

Começam na próxima segunda-feira (21), as inscrições para os cursos do programa Qualifica Pará, voltado à inserção e reinserção no mundo do trabalho, tendo como objetivo contribuir para o enfrentamento ao desemprego e as dificuldades econômicas, por meio da qualificação.

Quais os cursos?

Serão abertas 1.452 turmas, com 45 tipos de cursos, com destaque para as áreas de serviço e comércio, entre eles o de manutenção de celular, auxiliar de pedreiro, mecânico de moto, pintor de obras, cuidador de idosos, assistente administrativo, culinária básica, informática e outros. O investimento para a abertura dos cursos soma R$60 milhões.

Como se inscrever?

As inscrições poderão ser feitas no site da Secretaria de Estado de Assistência, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) a partir de segunda-feira (21).

Haverá outros benefícios?

Além da capacitação, o programa prevê um microcrédito que contribuirá na compra de equipamentos e na estruturação do primeiro negócio. O valor do crédito gira entre R$500 a R$5.000 e será gerenciado pelo Banco do Estado do Pará (Banpará). As instruções para o acesso ao crédito também estarão disponíveis no site da Seaster.