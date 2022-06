Senar divulga oportunidade de capacitação; confira a oferta de cursos técnicos

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) está com as inscrições abertas do processo seletivo que vai fornecer 2.510 vagas para os cursos técnicos de nível médio em Agronegócio, Fruticultura e Zootecnia. Os interessados podem se candidatar até o dia 29 de junho, no site cnabrasil.org.br. Os cursos gratuitos semipresenciais têm duração de quatro a cinco semestres e são voltados para pessoas do meio rural que desejam ampliar as oportunidades de atuação no setor agropecuário.

VEJA MAIS

Como se candidatar às vagas?

Para se candidatar a uma das vagas, de acordo com o Senar, os interessados precisam ter concluído o ensino médio e no momento da inscrição devem escolher um dos 68 polos de apoio presencial distribuídos por todo o país. Os cursos são reconhecidos pelo Ministério da Educação com emissão de diploma válido em todo território nacional.

Quantas vagas estão disponíveis?

O Serviço Nacional informa que a formação técnica em Agronegócio é focada nos procedimentos de gestão e de comercialização. São 1.070 vagas, em 32 polos de apoio presencial distribuídos nos estados do Acre, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Aos interessados em Fruticultura, o curso técnico ensina aos estudantes as técnicas que auxiliarão no planejamento, execução e controle dos processos produtivos da atividade. Para esse processo seletivo são oferecidas 420 vagas em 16 polos no Pará, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte e Rondônia.

Para o curso técnico de Zootecnia há 1.030 vagas, com foco na formação profissional relacionada à produção animal. Os interessados podem se candidatar a uma das vagas distribuídas nos 37 polos de ensino distribuídos no Pará, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina e Tocantins.