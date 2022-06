Google lança nova plataforma que ajuda candidatos a se prepararem para entrevistas de emprego

A Big-Tech Google oferece diversos produtos para seus usuários, como o serviço de buscas e o Google Tradutor. A empresa também pretende lançar diversos produtos, como tablets e smartwatches. Dessa vez, a novidade é outra: um site para candidatos se preparem para suas futuras entrevistas de emprego, o Interview Warmup.

O novo site desenvolvido pelo Google servirá como uma ferramenta que ajudará os candidatos a treinarem situações específicas dentro de entrevistas de emprego. Lançado em maio de 2022, perguntas padrão de recrutamento serão apresentadas para o usuário que terá um feedback sobre suas respostas.

Página de abertura do site Interview Warmup (Reprodução/Interview Warmup)

Apesar de não estar disponível em português, a plataforma serve para aqueles que querem treinar seu inglês ou até mesmo se preparar para uma vaga fora do Brasil. As perguntas variam de tema, podendo ser sobre trajetória profissional, conhecimentos técnicos ou sobre o dia-a-dia. Entre no site clicando aqui e experimente.

O que precisa para trabalhar no exterior?

Ser ativo no LinkedIn:

O LinkedIn é a maior rede social profissional, voltada para encontrar emprego, anunciar vagas, fazer parcerias e networking;

Possuir um bom currículo em inglês:

Quando falamos em currículo em inglês não é apenas o documento impresso, mas também ao perfil online, como o LinkedIn;

Apresentar uma carta de apresentação original e personalizada:

O recrutador perceberá que você possui um carinho especial com o seu trabalho, pois escreveu um documento personalizado para aquela vaga;

Ser fluente no idioma do país escolhido:

O profissional com fluência em inglês é valorizado pelo empregador, pois a sua capacidade de atualização e de lidar de forma dinâmica com as relações interpessoais;

Ter proatividade e flexibilidade:

Se destaca entre os colegas ou candidatos durante um processo seletivo, por exemplo. Além de maiores chances de conquistar promoção e ascender na carreira;

Investir em networking:

É fundamental par alavancar a vida profissional, pois aumenta o acesso a novos conhecimentos e oportunidades na carreira.

Opções de como trabalhar fora do Brasil

Residência no País:

Possuir uma residência no país de destino ou ter pessoas próximas que possam te acolher e ajudar enquanto está à procura de uma oportunidade facilitará bastante. Além da possibilidade de realizar entrevistas de forma presencial, você terá mais conhecimento sobre o lugar e ainda terá tempo de adaptação;

Prestação de serviço:

Você poderá oferecer seus serviços para outras empresas, seja como microempreendedor ou profissional autônomo. Para obter sucesso nesta modalidade, é importante conquistar uma bom leque de cliente e possuir uma boa reputação com clientes internacionais;

Freelancer:

É uma forma bem parecida com a prestação de serviço, no entanto, ser freelancer pode ser uma boa porta de entrada para trabalhar e morar no exterior. O ideal é você começar a oferecer seus serviços, primeiro do Brasil, para conquistar uma boa reputação com empresas de fora.

Multinacional:

Estar empregado em uma empresa multinacional é o primeiro passo para ter uma carreira internacional. Para conquistar essa oportunidade, é importante você informar aos seus superiores e ao RH da empresa sobre o desejo de transferência para o outro país;

Agência de recrutamento:

Existem agências especializadas no suporte de transição de carreira para o exterior. O mais indicado é você começar esse processo ainda no Brasil e realizar a mudança quando a vaga estiver garantida.

Quais os melhores países para os brasileiros trabalharem?

Austrália:

A terra dos cangurus é dona de uma beleza natural, única e que impressiona seus visitantes, mas também impressiona aqueles que desejam morar no país por oferecer qualidade de vida, segurança e educação de primeiro mundo. Por isso é um dos países mais procurados por brasileiros, segundo o site BR-Visa.

A Austrália oferece todo suporte necessário para viver bem e enquanto você estiver residindo no país. Um exemplo disso, é o Skillselect, que é um programa de imigração do governo australiano o qual permite estrangeiros validem a aquisição de visto permanente para viver e trabalhar.

Canadá

O país possui ótimas oportunidade de emprego para estrangeiros, além de conquistar crescimento profissional e garantir melhor qualidade de vida. Se é o seu destino, o ideal para conquistar uma das vagas de emprego é dominar o inglês, ou o francês (se o seu destino for Quebec).

Principais áreas de oportunidades para brasileiros

Gastronomia:

O profissional que possui experiência e certificação não fica desempregado no exterior. Isso porque a gastronomia é uma área que, independentemente do país escolhido, sempre terá uma vaga disponível.

Saúde:

Trata-se de uma área com vasto segmento, a qual permite que o profissional desempenhe sua função em instituições públicas, privadas ou no seu próprio consultório.

TI:

A tecnologia é indispensável hoje em dia. Por conta disso, existem diversas oportunidade de trabalho para o profissional dessa área fora do país.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão de Carlos Fellip, editor executivo de OLiberal.com)