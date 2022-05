Google apresenta novo óculos que fará traduções em tempo real

Em conferência de programas, a Google I/O 2022, a empresa multinacional Google apresentou um novo óculos que foi desenvolvido para exibir traduções de conversas em tempo real. O lançamento vem dez anos depois da empresa lançar o primeiro Google Glass, que filmava o que os usuários viam e que na época gerou uma polêmica a respeito da privacidade.

A empresa não divulgou a data de lançamento, nem acrescentou se o óculos vem ou não com câmera embutida. Foi apresentado um vídeo do protótipo, que exibiu a tradução de conversas em inglês, mandarim, espanhol e na linguagem de sinais estadunidense.

“Estamos trabalhando em tecnologia que nos permite quebrar as barreiras linguísticas, levando anos de pesquisa no Google Tradutor e trazendo isso para os óculos”, disse Eddie Chung, diretor de gerenciamento de produtos do Google, sobre o novo óculos em desenvolvimento.

Além do óculos, a empresa também apresentou um novo tablet, que será lançado em 2023, e um smartwatch, a ser lançado no final deste ano. Ao que tudo indica, a estratégia da empresa é de oferecer um grupo de produtos comparáveis aos da Apple.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)