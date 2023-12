Marujada: em homenagem a São Benedito, fiéis saem às ruas de Bragança nesta terça-feira

Um colorido especial toma conta das ruas de Bragança, no nordeste paraense, em meio à festividade em homenagem a São Benedito, padroeiro do município e cujo dia é comemorado nesta terça-feira (26). É a Marujada de São Benedito, festa em homenagem ao santo preto, em que mulheres e homens se vestem de branco e vermelho, traje oficial da festividade, que é realizada há 225 anos. A expectativa para este ano foi de reunir mais de 100 mil pessoas, conforme a organização da festa.

São Benedito é o santo protetor dos escravos e padroeiro da cidade. A programação faz parte da 225ª Festividade do Glorioso São Benedito, que começou dia 18 deste mês e termina nesta terça-feira. O tema deste ano foi "A exemplo de São Benedito, sejamos fiéis a nossa vocação". A realização é da Diocese de Bragança do Pará, da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário e da Irmandade da Marujada de São Benedito de Bragança.

A festividade de São Benedito é uma manifestação cultural e religiosa. A programação religiosa é formada por missas, novenas, ladainhas, procissão fluvial e terrestre, e a programação cultural conta com rituais de apresentações da Marujada, shows católicos de bandas e cantores regionais. Os primeiros rituais da festividade ocorrem por meio das esmolações, que é o conjunto de atos religiosos realizados por três comitivas de esmoladores. Eles percorrem as regiões dos campos, colônias e praias, circunvizinhas a Bragança e outros municípios, angariando esmolas e ofertas para a festividade.

Programação

No dia da Festividade de São Benedito, nesta terça-feira, a programação começou às 7 horas, com terço e novena a São Benedito. Às 7h30, houve a Santa Missa Solene da Festividade do Glorioso São Benedito, no Largo de São Benedito, com o celebrante Dom Raimundo Possidônio. Estiveram presentes na celebração o governador do Estado, Helder Barbalho, e a vice-governadora, Hanna Ghassan. Às 10 horas, houve Leilão da Festividade no Salão Beneditino. Ainda no mesmo dia, às 12 horas, foi realizado o almoço oferecido pela Juíza da Festividade, Ana Luíza Silva Pessoa, na Poduim Club. E às 15h30, louvação a São Benedito, na Igreja de São Benedito, com as comissões de esmolações e coroação das imagens.

Já às 16h, ocorre procissão solene com a Imagem do Glorioso São Benedito do Andor, com o seguinte trajeto: Largo de São Benedito, avenida Visconde do Rio Branco, travessa Senador José Pinheiro, avenida Visconde de Sousa Franco, Praça da República, alameda Leandro Ribeiro, travessa Coronel Antônio Pedro, Praça da Bandeira, avenida Nazeazeno Ferreira, travessa Dom Pedro I e rua Pinheiro Júnior, retornando ao Largo de São Benedito. A procissão geralmente dura em torno de três horas. Na chegada, haverá Missa Campal, com o celebrante Dom Jesus Maria. Após a missa, haverá a apresentação da Marujada, no Teatro Museu da Marujada.

Integrante da diretoria da festividade, Dário Benedito Rodrigues falou sobre essa que é uma das mais populares festas religiosas do Pará. “O dia 26 de dezembro é celebrado como o dia dedicado a São Benedito, feriado em Bragança. As atenções se voltam logo pela manhã para a celebração da Missa Solene Campal ao lado da igreja, para toda a Marujada e todos os devotos que vão estar amanhã vestidos de branco e vermelho, traje oficial da festividade de São Benedito”, disse.

Em seguida, a Marujada vai para o Teatro e Museu para dançar suas coreografias e celebrar esse que é um dia também de dança. No Salão Beneditino, próximo à orla, ocorre o leilão da festividade. “Esse leilão é de arrecadação também dos víveres, das peças, artesanato, comida, um pouquinho aqui de pato, galinha, pitomba, frutos”, explicou. Então é celebrado esse leilão com muita alegria lá no Salão Beneditino, bem em frente à orla. Às 15h30, louvação de São Benedito, na igreja de São Benedito. E essa louvação vai durar 30 minutos com as comissões de esmolação. Os esmoleiros vão estar ao lado do andor e começará então a procissão, marcada para as 16 horas.

"Ainda no dia 26, tem o almoço da juíza, que é um lugar também da comensalidade, da celebração desse aspecto tão importante da festa de São Benedito que junta a parte de cultura, mas também a parte de celebração social com todo mundo junto", disse Dário. A marujada depois da procissão vai dançar no Teatro Museu e às 11h30 vai fazer a despedida com a roda ao entorno da igreja. “É uma festa que demanda muitos eventos amanhã e o povo de Bragança praticamente duplica de quantidade com uma procissão que a gente estima em cerca de 120 mil pessoas”, explicou.

Ele disse, ainda, que a festividade é a principal manifestação cultural, religiosa e folclórica de Bragança. E afirmou que, em se tratando da festividade e da Marujada, a sua importância é a de celebrar a devoção a São Benedito há mais de dois séculos e fazer reverência à cultura local que tem, na Marujada, sua principal manifestação cultural, reforçada pelo aspecto religioso. “Essa festa é a tradução da alma bragantina e seu ponto mais importante", disse. Dário acrescentou: "Nossa expectativa também é a de vivenciar mais aprofundada a nossa cultura local, tendo na festividade a sua celebração anual e tendo, na Marujada, um dos elementos mais importantes desse culto/devoção a São Benedito, tão recheado de bens culturais. É o Natal colorido de Marujada dos bragantinos".

Devoção e tradição

Participando da festividade há mais de 55 anos, o devoto José Maria Santiago, 67, conta que o festejo tem uma grande representatividade na vida dele. "É a minha vida, a vida da minha família, da minha esposa, que me acompanha. E há 10 anos ela é a capitoa da Marujada. Há 30 anos ela participa comigo. E eu já tive a felicidade em ser capitão [da festividade]", disse José Maria, emocionado.

Quem também acompanhou a celebração foi a devota Maria de Jesus do Rosário, 67, também chamada de "dona Bia". Ela acompanha a festividade há cerca de 30 anos e há 10 como capitoa. Para ela, o momento é de muita fé e alegria. "São Benedito na minha vida é um intercessor diante de Deus. Nas minhas orações com Deus, meu São Benedito está no meio. Todo dia eu tenho as minhas orações. E junto à São Benedito", contou a devota.

Participando da Marujada desde os 7 anos, Raimunda Monteiro, 70, esbanjou vitalidade durante a celebração. Para ela, participar do festejo é a coisa mais importante da vida dela e a tradição de ir à Marujada iniciou com a mãe dela, ao fazer uma promessa pela saúde da filha. "É um momento muito importante. São Benedito é um sinal de Deus. Antes eu morava em Bragança, mas agora moro em Belém", conta ela, lembrando que todo os anos participa da Marujada.

Elisângela Padilha, de 45 anos, participa da festa todos os anos. Ela fez uma promessa ao padroeiro pedindo a recuperação da saúde após um derrame e, anualmente, acompanha a procissão ao lado das filhas, Heloisa e Elisa Padilha. "A festividade da Marujada de São Benedito é uma coisa muito importante para mim. Eu fiz promessas para alcançar uma graça. Eu peguei derrame e alcançei essa graça, de ficar boa. Eu peguei derrame acho que faz uns vinte anos. Enquanto eu tiver vida, eu participo", afirmou.

Acompanhada da mãe, Heloisa, de 20 anos, fala o que a festa representa para ela: "Além de ser tão bonito e tão cultural, também é uma promessa. Desde que eu nasci, eu nasci um pouco doente, tinha muita febre, muita gripe. E aí a minha mãe fez a promessa de que se São Benedito me desse saúde ao longo da minha vida, todo ano eu participaria. E aí estamos desde participando há vinte anos já", contou.