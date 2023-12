Marujada em Bragança: veja como foi a festa de São Benedito

A festividade de São Benedito levou moradores de Bragança a celebrarem as danças da tradicional Marujada na segunda-feira (25). Usando trajes nas cores branca e azul, os participantes da expressão cultural se apresentaram para homenagear o santo, que é padroeiro de Bragança, nordeste do Pará.

Confira abaixo a galeria de fotos do evento desta segunda-feira

marujada Bragança dia 25 de dezembro Foto: Salim Wariss Foto: Salim Wariss Foto: Salim Wariss Foto: Salim Wariss Foto: Salim Wariss Foto: Salim Wariss Foto: Salim Wariss Foto: Salim Wariss Foto: Salim Wariss

O dia da Festividade de São Benedito ocorre nesta terça-feira (26) com uma extensa programação religiosa e cultural. Veja abaixo a lista de celebrações do dia.

07h00 – Terço e Novena a São Benedito - 9º dia. Resp.: Equipe de Liturgia da Festividade.

07h30 – Santa Missa Solene da Festividade do Glorioso São Benedito, no Largo de São Benedito. Celebrante: Dom Raimundo Possidônio. Equipe Litúrgica: Comunidade São Pedro e Seguidores de Cristo.

10h00 – Leilão da Festividade no Salão Beneditino.

12h00 – Almoço oferecido pela Juíza da Festividade, Ana Luíza Silva Pessoa, na Poduim Club. 3

15h30 – Louvação a São Benedito, na Igreja de São Benedito, com as Comissões de Esmolações e coroação das imagens.

16h00 – Procissão solene com a Imagem do Glorioso São Benedito do Andor, percorrendo o itinerário do Largo de São Benedito, Avenida Visconde do Rio Branco, Travessa Senador José Pinheiro, Avenida Visconde de Sousa Franco, Praça da República, Alameda Leandro Ribeiro, Travessa Coronel Antônio Pedro, Praça da Bandeira, Avenida Nazeazeno Ferreira, Travessa Dom Pedro I e Rua Pinheiro Júnior retornando ao Largo de São Benedito. Na chegada, haverá Missa Campal. Celebrante: Dom Jesus Maria. Equipe Litúrgica: Equipe do Círio. Após a Missa, haverá a apresentação da Marujada, no Teatro Museu da Marujada.