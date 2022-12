Teatro Museu da Marujada é reinaugurado em Bragança

Nesta segunda-feira (26), o Teatro Museu da Marujada, em Bragança, nordeste do Pará, foi reinaugurado. Agora, o espaço conta com mais comodidade para a realização de uma das mais importantes festas da cultura popular paraense: a Marujada. O local passou por uma reconstrução, a partir de um convênio assinado, em 2021, entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal, com um investimento de mais de R$770 mil. O governador Helder Barbalho, participou da cerimônia de reinauguração do espaço.

João Batista Pinheiro é o atual presidente da Marujada e conta que as melhorias no teatro, “para nós bragantinos e em especial para a Marujada é muito importante, estamos muito honrados por ter hoje, o nosso Museu todo readequado e climatizado, fruto de uma parceria que nós sempre tivemos com os governos municipais, estaduais que faz com que a nossa cultura se desenvolva e complete, este ano, 224 anos de tradição”, afirmou.

O projeto de reforma do local contemplou o revestimento dos pisos, a climatização do espaço, novas instalações elétricas, nova cobertura, construção de banheiros, recuperação da fachada e toda a acessibilidade para pessoas com deficiência. No interior, encontram-se telas e quadro de artistas bragantinos, além de objetos e instrumentos musicais, bem como imagens e registros históricos referentes à Marujada. A obra valoriza a cultura e a infraestrutura da região.

A Marujada de São Benedito é considerada como Patrimônio Cultural e Artístico do Estado do Pará e um dos maiores orgulhos do povo bragantino. Em 1997, o local onde funcionava o Cinema Olímpia foi adquirido para se construir o Teatro e Museu da Marujada. A festividade é a maior manifestação cultural/religiosa do município de Bragança, cujos três pontos de realização da festa da cidade são: Igreja de São Benedito, o Salão e o Museu da Marujada.

Vale destacar que a Marujada de Bragança é diferente da Marujada do Nordeste, que remete a Nau Catarineta. A festividade da Marujada acontece entre 18 e 26 de dezembro. Mas inicia em abril, quando três comitivas de São Benedito saem em peregrinação por três regiões do nordeste: praias, colônias e campos. Andando de casa em casa, rezando ladainhas e recebendo donativos para o grande leilão do evento.