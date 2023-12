Bragança recebe Festa Literária para celebrar vozes e escritores da Região do Caeté

Bragança, conhecida por ser terra de grandes artistas, poetas e compositores, recebe a partir desta quarta-feira (6), no Liceu de Música (Tv. Senador José Pinheiro - Centro) e no Museu da Marujada (Tv. Cônego Miguel - Centro), mais uma edição da Festa Literária da cidade. A programação vai até o domingo (10) e contará com oficinas, rodas de conversa, feira criativa e apresentações culturais.

Os escritores homenageados são Salomão Larêdo e Heliana Barriga, que também foram homenageados nas Festas Literárias em Cametá e Santarém e seguem para Bragança. Logo no primeiro dia, os dois fazem sua participação nas rodas de conversa. Às 16h30, Heliana e os bragantinos Paulo Serra e Tati Reis realizam a roda de conversa “O universo infantil na literatura paraense”. Logo depois, às 18 horas, Salomão, junto com Jair Cecim e Dário Benedito Rodrigues, a roda denominada “Ficção, memória e atravessamentos na literatura.

Salomão Larêdo é um dos homenageados da Feira Panamazônica do Livro e das Multivozes, junto com Heliana Barriga (Desiree Giusti)

Larêdo conta que é uma honra ser homenageado em um evento tão grande: “Ainda que eu não faça literatura pensando em ser homenageado, sempre nos enche de contentamento”, completa. “Tenho um carinho muito grande pela população e pela cidade. Bragança é um dos mais importantes polos culturais do estado. Ir até lá significa receber deles o afeto e compartilhar a alegria dessa festa”.

A Festa Literária é uma das realizações da Feira Panamazônica do Livro e das Multivozes, promovida pleo Governo do Pará. A edição de Bragança tem o apoio a Prefeitura local e do Liceu de Música, administrado pela UEPA.

Programação

O primeiro dia, que também conta com projetos das escolas municipais e estaduais da cidade, também conta com a apresentação da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP). Esta etapa da programação é denominada “Vozes dos homenageados e do escritor paraense”.

No segundo dia, chamado de “Vozes do clima e da cultura de paz”, as rodas de conversa que acontecerão no Liceu serão “Cultura de paz nas escolas”, “Justiça Climática na Amazônia” e “A consolidação da arte pela paz”. Também haverá apresentação do grupo de teatro LETRARTE (UFPA) e do cantor e compositor Allex Ribeiro. Na ocasião, Allex deve apresentar novidades de um novo disco, feito em parceria com Zeca Baleiro: “sei que os outros artistas de Bragança estão na expectativa de lançar trabalhos nesse encontro. Tem muita coisa boa para ser apresentada em uma cidade que respira cultura”, conta o artista.

Allex Ribeiro lançará projeto com Zeca Baleiro. Sua apresentação na Festa Literária será no dia 7 (Nadson Quadros).

O dia 08 será exclusivamente para as “Vozes da diversidade, inclusão e da baixada”, com programação desde às 9 da manhã. Haverá a exibição dos documentários “Exu não é o diabo” e “Entre marujos e marujas”, além das rodas de conversa sobre literatura acessível, diversidade e pluralidade cultural e “cotidianos da metrópole e cultura periférica”. A programação artística fica por conta da batalha de rima do Caeté e da cantora Elô, no palco da orla.

Sábado (9), a programação é voltada para a temática de “Vozes da infância e da democracia”, com oficina de dança literária, programações infantis e rodas de conversa sobre literatura, política e democracia, além das apresentações da banda dos acadêmicos da UEPA e do artista Toni Soares.

O último dia da Festa Literária celebra as Vozes da região do Caeté. Na programação, os escritores da terra poderão falar sobre suas produções na roda de conversa que inicia às 15h30. Logo após, às 17 horas, a conversa é sobre as memórias, visagens e assombrações contadas nas obras. Já às 18h30, os mestres e mestras da região, como o mestre da farinha Benedito Batista da Silva e o esmoleiro de São Benedito José Honório, compartilham seus conhecimentos com o público do festival. Logo após, Mestre Lázaro e o grupo Mani de Urutá apresentam um show de carimbó. O encerramento da Festa será uma grande dança da Marujada, tradicional manifestação cultural de Bragança.

Além da programação da semana no Liceu, o Museu da Marujada recebe a exposição de Artes Visuais “Ao meu santo preto: um altar em construção”, da artista Luciana Lemos, entre os dias 6 e 10 de dezembro, das 16 às 21 horas. No dia 8, Dia de Nossa Senhora da Conceição, que também marca o dia da esmolação do Glorioso São Benedito, ocorre a Tocada Regional da Marujada na exposição, às 19h30.

Liceu da Música: espaço de desenvolvimento da cultura Bragantina

Espaço do Liceu é administrado pela UEPA (Divulgação)

Além de ser um importante equipamento para o ensino da música na região nordeste do Pará, o Liceu também abre espaço para outras modalidades de arte e cultura, como é o caso da Festa Literária de Bragança. Inaugurado em 2018, no prédio histórico da Escola Estadual Monsenhor Mâncio Ribeiro, no centro histórico da cidade, o espaço conta com 10 salas de aula, teatro para 300 pessoas, cozinha e sala de planejamento.

Para Allex Ribeiro, um dos primeiros a se apresentar no Teatro do Liceu, o espaço é como um “santuário da arte de Bragança”: “é um espaço riquíssimo, cheio de energia boa e que, quando chegou aqui, fez a diferença, coroando a cultura da cidade como algo diferenciado para o Pará e o Brasil. Bragança tem uma cultura bastante rica e o Liceu é uma pérola para nós”.



Servidores da Seduc de Bragança receberão ‘CredLivro’

O Governo do Pará deve disponibilizar a 757 servidores da educação de Bragança um crédito de 200 reais para a aquisição de livros no evento. O aporte, de cerca de 151 mil reais, será destinado somente aos servidores que ainda não foram contemplados. A Universidade do Estado do Pará (UEPA) também destinará crédito para os seus servidores.