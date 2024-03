Marabá recebe programa que garante descontos na conta de água a partir desta quarta (13)

A população de Marabá, município do sudeste paraense, recebe, entre os dias 13 e 17 de março, a "Caravana Água Pará": programa que garante descontos na conta de água de famílias de baixa renda. Os serviços serão ofertados no Colégio João Anastácio de Queiroz, ao lado da Justiça Eleitoral, de 8h às 17h.

Além do cadastro de novos beneficiários, a Caravana também vai realizar atendimentos direcionados aos usuários já assistidos pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) e pelo programa social, que tem suporte financeiro do Governo do Estado no pagamento de até 20 metros cúbicos (20 mil litros de água) do consumo de famílias de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade, com base na média consumida nos últimos seis meses.

Para ter direito ao benefício, é necessário estar inscrito no CadÚnico e obter o registro da conta de água com a mesma titularidade de CPF.

Durante o cadastro, será necessário apresentar:

• documentos originais e cópias do RG e CPF;

• uma conta da Cosanpa (se já for cliente);

• comprovante de residência;

• cartão do programa Bolsa Família ou resumo do CadÚnico.

Além da cidade de Marabá, em 2024, a caravana do "Água Pará" já percorreu as cidades de Ananindeua (na Região Metropolitana de Belém), Capitão Poço e Vigia. Ainda, o programa registrou mais de 1.500 atendimentos. "Estamos avançando para mais um município entre os 52 que a Cosanpa está presente. Essa é uma oportunidade de atualizar dados cadastrais ou se tornar beneficiário do programa", destacou o coordenador do Água Pará, Robson Querino.

Serviço

Caravana do Água Pará em Marabá

Período: 13 a 17 de março de 2024

Horário: 8h às 12h, 14h às 17h

Local: Colégio João Anastácio de Queiroz, ao lado do Fórum Eleitoral

Endereço: Folha 16, Quadra Especial Lote especial