Águia de Marabá vence o Caeté, em casa, pelo jogo de ida das quartas do Parazão

O Águia de Marabá venceu o Caeté neste sábado (9), no Zinho Oliveira, pelo jogo de ida das quartas de final do Parazão 2024. Os gols da vitória do Azulão foram marcados pelo atacante Braga, todos na segunda etapa. O resultado deu ao time de Marabá uma boa vantagem diante do Guerreiro Caeteuara na briga por uma vaga à semifinal do Estadual.

O Águia foi superior ao adversário em quase todo o jogo. Na primeira etapa, o time de Marabá teve as melhores chances, mas pecou na pouca precisão nas finalizações. Já no segundo tempo, o Azulão teve sorte melhor nos chutes ao gol e conseguiu construir o resultado com dois gols de Braga, um aos 3 minutos e outro aos 15.

Com o placar, o Águia leva uma boa vantagem para o jogo de volta das quartas de final. O Azulão poderá perder por até um gol de diferença que mesmo assim garante vaga na próxima fase do torneio. Caso o Caeté devolva o resultado construído pelo time de Marabá no jogo de volta, o classificado será conhecido após disputas de pênalti.

O novo encontro entre Águia e Canaã ocorre no próximo final de semana, mas em data, horário e local ainda não definidos pela Federação Paraense de Futebol (FPF). Antes dessa partida, no entanto, o Azulão encara o Capital-TO, em casa, na quinta-feira (14), às 20h30, pela segunda fase da Copa do Brasil. Quem vencer o duelo pela competição nacional vai garantir uma premiação milionária.