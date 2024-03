Além de Bragantino e Paysandu, dois jogos movimentam o sábado (9), pelas quartas de final do Parazão

O Campeonato Paraense começa neste sábado o primeiro de seus movimentos finais na temporada de 2024. Hoje, a partir das 15h30, dois jogos colocam frente a frente parte das oito melhores equipes da primeira fase, que jogam em sistema de ida e volta para definir quem avança à semifinal. O primeiro jogo, às 15h30, na Curuzu, será entre São Francisco e Tuna Luso. Em seguida, às 18h, é a vez de Águia de Marabá e Caeté se enfrentarem no estádio Zinho Oliveira, no sudeste paraense.

O primeiro encontro será entre dois times que fizeram campanhas bem diferentes no primeiro turno. O Leão Santareno foi o sétimo colocado ao fim das oito rodadas e garantiu a classificação após uma vitória heroica sobre o Canaã, na última rodada. Apesar disso, foi um dos poucos times a não sofrer demissões no comando técnico, seguindo sob as ordens de Samuel Cândido. Até aqui, o São Francisco fez uma campanha com oito jogos, sendo duas vitórias, três empates e três derrotas.

Por outro lado, a Tuna Luso vem se mostrando a sensação do Parazão. A empreitada cruzmaltina segue firme nas mãos do técnico Júlio César Nunes, que vem transformando o futebol luso, com direito a uma campanha invicta, que chegou na segunda posição da tabela. Em oito partidas, o time conseguiu quatro vitórias e quatro empates, um total de 16 pontos que lhe deixa abaixo apenas do Paysandu, líder da primeira fase, com 20. O jogo de volta entre os times será disputado no estádio do Souza, a partir das 10 horas da manhã.

Azulão

O sudeste paraense também promete grandes emoções para o torcedor, especialmente do Águia de Marabá, que recebe no Zinho Oliveira, a partir das 18 horas, a equipe do Caeté. Na condição de atual campeão estadual, o Azulão fará o impossível para frear a equipe que deseja "tirar a forra" após ser derrotada na sexta rodada, também no Zinho Oliveira. Sob o comando do técnico de Mathaus Sodré, o Águia só conseguiu a classificação graças ao treinador, que retornou para tirar o time da parte inferior da tabela, conseguindo duas vitórias nos últimos três jogos, que valeram ao time a quinta posição na primeira fase, com 12 pontos.

Por fim, o Caeté chega em Marabá disposto a azedar a merenda preparada pelos marabaenses. Embora esteja na condição de visitante, o Guerreiro Caeteuara fez uma boa primeira fase, terminando na quarta posição, o melhor time do interior, atrás de Remo, Tuna e Paysandu. Dono de uma campanha com três vitórias, três empates e duas derrotas, a equipe treinada por Arthur Oliveira chega melhor classificada, com a chance de reverter qualquer desajuste na volta, marcada para o Diogão, ainda sem data definida.

Cruzamento

A partir dos resultados, o campeonato avança à semifinal. O vencedor de São Francisco e Tuna Luso encara o vencedor de Santa Rosa e Remo, enquanto a equipe vitoriosa de Águia e Caeté confronta o melhor de Paysandu e Bragantino, com datas ainda a serem divulgadas pela Federação Paraense de Futebol (FPF).

Ficha Técnica

São Francisco x Tuna

Data: 09/03

Hora: 15h30

Local: Curuzu

Árbitro: Alexandre Expedito Vieira da Silva Júnior

Assistentes: Acácio Menezes Leão e Nayara Lucena Soares

Águia x Caeté

Data: 09/03

Hora: 18h

Local: Zinho Oliveira

Árbitro: Marco José Soares de Almeida

Assistentes: Emanoel Ferreira do Amaral Júnior e Augusto Klemerson Mendes Dinis