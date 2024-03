TV Liberal realiza, nesta semana, o ‘Vem pra Lib’ em Parauapebas, Redenção e Marabá

Nesta semana, a TV Liberal vai reunir agências de comunicação, anunciantes, empresários e autoridades de Parauapebas (dia 12), Redenção e Marabá (dia 13). Em pauta, as inúmeras vantagens de se trabalhar em parceria, com oportunidades comerciais, dados sobre o mercado e planejamento.

Durante as edições do 'Vem pra Lib', executivos da TV Liberal mostrarão soluções estratégicas de comunicação multiplataforma, insights e tendências para 2024. Também será apresentado o novo gestor da TV Liberal Parauapebas e da TV Liberal Redenção, além do anúncio da integração do sinal digital de toda a Rede Liberal, abrangendo cerca de 85 municípios paraenses.

Em Parauapebas, uma novidade adicional: a emissora ganhará uma nova sede, agora localizada no Morro dos Ventos, o que permitirá, junto com novos equipamentos digitais, ampliar o sinal na cidade.

Um olhar ainda mais regional

O encontro vai focar ainda no crescimento das experiências das marcas, usando especialmente a contextualização regional. Afinal, em um mundo cada vez mais globalizado, as empresas buscam se destacar, aproximando-se das nuances e particularidades de cada lugar. Por meio da profunda compreensão da cultura local e a da regionalização das estratégias de comunicação e negócios, as empresas podem se conectar com o público de forma autêntica e significativa.

"Trabalhando com planejamento, todos ganham”, diz Rodrigo Vieira, diretor de Marketing da TV Liberal

“Há três anos, passamos a apresentar ao mercado as nossas novidades e os nossos projetos com bastante antecendência. Assim, nossos parceiros têm tempo para selecionar, de forma estratégica, as oportunidades comerciais que têm mais aderência ao seu negócio e públicos-alvo, podendo prevê-las dentro do seu orçamento. Trabalhando com planejamento e previsibilidade, todos ganham”, destaca Rodrigo Vieira, diretor de Marketing da TV Liberal.

“Vamos iniciar uma nova e próspera fase com nossos mercados no interior do Pará. A Rede Liberal passa a ser 100% digital, com uma nova estrutura comercial e a oferecer inúmeras oportunidades. Vamos crescer todos juntos”, pontua Rodrigo Lopes, diretor de Negócios da rede de emissoras.

​Entre as novidades, constam as mídias avulsas, mídias de apoio com VT’s de patrocinadores, personalização de cotas, breaks exclusivos, ações de conteúdo no ‘É do Pará’ e no ‘Globo Esporte Pará’ e ativações com itens promocionais e de arena em projetos que contemplam toda a Rede Liberal.

Agenda

Parauapebas: 12/03 (terça-feira) – 08h30

Redenção: 13/03 (quarta-feira) – 9h00

Marabá: 13/03 (quarta-feira) – 19h30

Mais sobre a Rede Liberal

Afiliada Rede Globo no Pará, a TV Liberal tem sede em Belém. Cobre 82 municípios paraenses por meio da Rede Liberal, com emissoras nas cidades de Altamira, Castanhal, Marabá, Paragominas, Parauapebas e Redenção. Juntas, dialogam com mais de 6 milhões de telespectadores potenciais.

Fundada há 47 anos pelo empresário e jornalista Romulo Maiorana, a TV Liberal abrange um estado de oportunidades e coleciona, ao longo da história, contribuições para a comunicação e mídia no Norte do Brasil.