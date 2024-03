PRF e Ibama apreendem 50 m³ de madeira ilegal em Marabá

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em uma ação conjunta com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), apreendeu na manhã de quinta-feira (7) cerca de 50 m³ de madeira, durante fiscalização no município de Marabá, no sudeste do Pará.

Segundo a PRF, era por volta das 10h, quando os agentes da PRF e do Ibama estavam em fiscalização a um estabelecimento na vila São Miguel. Os agentes constataram que o local estava em funcionamento de forma irregular, sem autorização do órgão ambiental responsável.

No estabelecimento, foram encontrados 50 m³ de madeira serrada da espécie castanheira (Bertholletia excelsa), que tem sua extração proibida por lei.

Diante dos fatos, o estabelecimento teve sua atividade interrompida e a madeira foi apreendida e destinada a Secretaria de Educação de Marabá. O proprietário do local foi autuado pelo Ibama, em tese, por crime ambiental.