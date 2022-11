Laboratório da Ufopa aponta aumento no número de casos de covid-19 no oeste do Pará

Santarém tem aumento de casos de Covid-19 no mês de novembro em comparação ao mês anterior. De acordo com relatório do Laboratório de Biologia Molecular da Universidade Federal do Oeste do Pará (Labimol/Ufopa), que atua em parceria com a Sespa, no mês de novembro esse crescimento de pessoas com sintomas e confirmados para a doença se estende também aos municípios da região oeste do Pará.

Ainda de acordo com o levantamento do Labimol. No mês de outubro, o número de casos positivos na região oeste do estado somava 10%, já em novembro o percentual subiu para 45%, sendo Santarém o município com maior número de casos positivados.

“Temos percebido um aumento de casos na cidade como sempre ocorre nas ondas da covid, primeiramente, aumenta os casos em Santarém e depois nos municípios mais distantes, em um processo já conhecido interiorização da covid. Esse processo vem ocorrendo agora nessa onda da covid provocada, muito provavelmente, pela variante BQ.1 que tem um percentual imunológico importante de escape das vacinas da covid-19”, enfatizou o coordenador do Labimol, Marcos Prado.

Ele explica ainda que esse escape imunológico decorre

do fato de que as vacinas atualmente disponíveis no mercado foram produzidas com as variantes do vírus ainda nos meses de março e abril de 2020. “Por conta do processo de evolução e de mutação do vírus atualmente encontrado nessa sub variante da ômicron, ela já é totalmente diferente daquela de 2020”, explicou.

Para ele, a vacinação é o meio mais eficaz e importante para evitar casos graves e internação, no entanto, não tem a mesma eficácia no sentido de combater a contaminação pelo vírus. “Então é muito importante a atualização da vacina para as vacinas bivalentes, que foram agora recentemente aprovadas pela Anvisa e logo em breve estarão a disposição do Ministério da Saúde para aquisição e distribuição para população”, pontuou.

Marcos enfatiza que ainda não é possível identificar se os aumentos de casos da covid-19 no município são uma nova onda ou surto da doença. “Isso vai depender de como ela [covid] vai se comportar nas próximas semanas. A gente sabe que o aumento de casos é importante, significativo e ele começa a chegar nos outros municípios. Ele ainda não está forte nos municípios, mas ele já está forte aqui em Santarém”, alertou.

O Labimol realiza análises de amostras de 20 municípios da região Oeste. As testagens do Labimol são em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado (Sespa), a nona regional da Sespa (9CRS) e com o Laboratório Central do Estado do Pará (Lacen).

Onde buscar atendimento para síndromes gripais?

Unidade de Saúde Descentralizada 24h Nova República, fica localizada na Av. Tancredo Neves, próximo a Praça do bairro. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e das 19h às 23h, e aos finais de semana das 8h às 23h.



Unidade de Saúde Descentralizada 24h Santarenzinho, fica localizada na rua Elizander Nogueira, 610, Santarenzinho, atende apenas nos finais de semana, das 8h às 23h.