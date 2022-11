Língua peluda e dedo roxo: confira alguns sintomas incomuns da covid-19

A perda do olfato, dor de garganta e febre são alguns sintomas que muitos acometidos por covid-19 enfrentam durante os dias que estão infectados pelo vírus. No entanto, algumas manifestações incomuns, como a língua peluda, dedo roxo e erupções cutâneas estão sendo relatadas em novas pesquisas.

VEJA MAIS

Segundo informações do portal Terra, em um estudo com mais de 60 mil pessoas que testaram positivo para o vírus, uma pequena porcentagem alegou ter tido zumbido nos ouvidos, olhos doloridos, erupções cutâneas, vergões vermelho no rosto e nos lábios, perda de cabelo e dores nas articulações. Já em uma análise maior, feita com 600 mil pessoas na Grã-Bretanha, uma fração desenvolveu feridas roxas e bolhas nos pés, dormência no corpo e outras queixas.

Causas indefinidas

Apesar de não ter uma explicação definida, médicos apontam que a genética e a falta de vacinação podem gerar esse curso diferente de sintomas. Outra hipótese levantada é que o vírus pode cair na corrente sanguínea de uma minoria de pessoas, entrar em vários órgãos e causar manifestações que vão além das respiratórias. Porém, ainda não se sabe se o fenômeno é gerado diretamente pelo vírus ou por uma resposta do corpo a ele.

De acordo com o Dr. Peter Chin-Hong, especialista em doenças infecciosas da Universidade da Califórnia, em São Francisco, por deixar os pacientes enfraquecidos, alguns patógenos de infecções anteriores que permanecem no corpo, como o vírus da herpes, podem se reativar e causar erupções cutâneas e herpes labial.

Em outra linha de teoria, os especialistas também apontam que o estresse também pode estar ligado a sintomas como queda de cabelo e urticária.

Confira alguns sintomas incomuns e possíveis causas

Dedos de covid. (Foto: Reprodução)

Língua pilosa

A língua pilosa ou língua de covid/peluda é causada por células mais velhas que permaneceram e se acumularam sobre as outras, formando um supercrescimento escuro, grosso e difuso. "Sei que parece muito assustador para as pessoas. Mas a aflição geralmente é temporária. Algumas pessoas também podem sentir uma sensação de queimação dentro da boca. As pessoas com esse sintoma não devem ficar assustadas", disse Chin-Chong.

Para amenizar, pessoas com esse sintoma podem usar um raspador de língua e praticar uma boa higiene bucal para evitar o acúmulo adicional.

Nervos formigantes

Sobre os formigamentos, a Dra. Kelly Gebo explica que os nervos podem estar inflamados por células imunes que estão combatendo a infecção. "O que não sabemos é se é impacto direto do próprio vírus ou se é inflamação. São coisas que estamos tentando descobrir", diz ela.

Dedo de covid

Conforme o Dr. Marc Sala, codiretor do Centro de Covid-19 Northwestern Medicine, cientistas ainda estão debatendo o que pode causar os dedos roxos e inchados, chamados de "dedos de covid". Uma das teorias aponta que pessoas infectadas pelo vírus podem apresentar coágulos microvasculares, que ocorrem nos menores vasos sanguíneos e bloqueiam o suprimento de sangue, causando a descoloração.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)