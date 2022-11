Máscaras em aeroportos: uso volta a ser obrigatório no Brasil, decide Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta terça-feira (22), o retorno do uso obrigatório de máscaras em aviões e aeroportos no Brasil. A decisão atende manifestações de especialistas e entidades, que alertam para o aumento de casos, internações e mortes por covid-19 no país. A medida começa a valer a partir da próxima sexta-feira (25). As informações são do G1.

VEJA MAIS