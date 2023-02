Ismaelino Pinto comenta a emoção de voltar como mestre de cerimônias do Rainha das Rainhas 2023

Depois de 13 anos, o jornalista e crítico de cinema, Ismaelino Pinto, voltou ao cargo de mestre de cerimônias do Rainha das Rainhas do Carnaval paraense. Ele retornou ao púlpito, no último sábado, 11, para comandar a edição histórica do maior concurso de fantasia e beleza da Amazônia, que voltou a ser celebrado após dois anos de pandemia. Antes, o trabalho vinha sendo desempenhado pelo jornalista Adenirson Lage, que faleceu em 2022. Para Ismaelino, voltar a apresentar o concurso foi uma emoção indescritível.

"Eu senti que o concurso é um concurso vivo. Mesmo com 75 anos, ele é vigoroso. A vibração do público, este ano, foi incrível. Isso para mim foi indescritível, eu fiquei muito feliz. Eu acho que escrevo uma história, dentro da minha história, com esse concurso, justamente com a função de mestre de cerimônia. Eu vejo isso como, primeiro, uma homenagem aos que me antecederam e, segundo, eu vejo como isso é forte, cultural, vigoroso", avalia.

A função do mestre de cerimônias do Rainha das Rainhas é conduzir cada uma das candidatas até o palco onde ocorrem as apresentações das coreografias. Logo em seguida, o mestre também as conduz até a passarela para o desfile e as acompanha na saída do palco. Por isso, o mestre de cerimônias é a última pessoa a ter contato com cada uma delas antes da apresentação e, também, o primeiro, na saída do palco. Ismaelino destaca que tamanha proximidade que a função proporciona traz o privilégio de observar detalhes que, muitas vezes, não ficam tão visíveis para quem apenas assiste de fora:

"Eu tive uma outra visão de tudo sobre o que é feito ali, daquela emoção que antecede a entradada das candidatas do desfile e, principalmente, da força e garra que essas moças, tão jovens possuem, carregando fantasias enormes, às vezes com mais de 50 quilos, mantendo o equilíbrio também e tentando fazer a coreografia correta, tentando sorrir e estar atenta a tudo. Ao chegar ao final, todas muito exaustas, isso foi uma das coisas mais fortes que eu vi. Eu via sempre a emoção da candidata desfilando na passarela e é isso o que, basicamente, o público vê. Mas dessa vez eu tive uma segunda visão, que é essa do final do desfile, de auxiliá-las a sair do palco".

O Rainha das Rainhas 2023 ocorreu na noite de sábado, 11, e teve como campiã a candidata do Iate Clube de Santarém, Monã Rita, de 19 anos, que contou a história de Phayak Nak, a Rainha das Nagas, criatura feita por Buda para defender o ecossistema terrestre.