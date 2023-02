Rainha das Rainhas 2023: vencedora ganha café da manhã especial e revela expectativas para o reinado

A mais nova Rainha das Rainhas do carnaval paraense, Monã Vianna, de 19 anos, iniciou seu reinado com um café da manhã especial promovido pelo Grupo Liberal, na manhã deste domingo (12), no Grand Mercure Hotel, na avenida Nazaré, em Belém. Após intensos meses de preparação, a jovem foi coroada horas antes, durante a 75ª edição do maior concurso de beleza e fantasia da Amazônia, no Hangar. Monã foi responsável pelo primeiro título do Iate Clube de Santarém, agremiação estreante no concurso.

"Eu ainda estou muito anestesiada, mas, ao mesmo tempo, muito feliz e grata porque não é um sonho só meu. Eu trouxe esse título pra minha equipe que merece muito isso, pra minha família que acreditou em mim, pra minha avó que tinha o sonho de ser Rainha das Rainhas. Estou muito realizada”, declara a soberana.

VEJA MAIS

Em sua apresentação, Monã interpretou a personagem “Phayak Nak, a Rainha das Nagas”, uma deusa que é metade mulher, metade serpente. Segundo as crenças tailandesas, a divindade foi criada por Buda para defender o ecossistema das ameaças humanas. A “Rainha das Nagas” hipnotiza através da dança, emerge das profundezas do mar e utiliza o fogo para purificar as almas.

Na fantasia, o tema estava representado no corpo e na cabeça com referências aos trajes das dançarinas tailandesas, enquanto que o esplendor exibia as serpentes nagas e os majestosos templos da Tailândia. A criação foi assinada por Zandro Gurjão, com coreografia de Thayla Savick e Gabriel Sales e maquiagem de Augusto Brito.

Durante o café da manhã, a nova Rainha revelou que a sua identificação com a personagem de “Phayak Nak” foi um dos fatores que a fez escolher pela fantasia. “Esse é um tema que uniu tudo que eu acredito. É lindo, é um tema forte, é um tema asiático, quem me conhece sabe que eu tenho uma ligação muito grande com a Ásia. E a Phayak Nak é um símbolo do empoderamento, é uma defensora da natureza, tudo isso combinou comigo, foi um tema fácil de interpretar”, explica.

Ao analisar o trabalho entregue no palco do Rainha das Rainhas 2023, Monã acredita que conquistou os jurados ao entregar uma apresentação que contemplou todos os critérios exigidos para o concurso, além de agregar a inovação aos efeitos especiais.

“O Rainha das Rainhas é um conjunto e eu vinha trabalhando isso com a minha equipe desde os coquetéis de apresentação. Desde ali, cada roupa, cada passarela, cada entrevista, pra mim já tava valendo como se fosse o concurso. Eu já vinha me preparando tanto fisicamente quando emocionalmente, e quando chegou o grande dia dei o meu melhor! Fiz a parte cênica que as tailandesas têm muito, a questão do olhar, da cabeça, das mãos, eu busquei trazer isso na risca botando em prática tudo que elas fazem, a coreografia a gente quis trazer exatamente a coreografia tailandesa, a fantasia não quisemos fugir nada do padrão. Acredito que consegui levar um pouco de cada que os jurados se encantaram, fora os efeitos especiais que fizemos questão de fazer um estudo minucioso de todas as edições do concurso, procurando algo que não tinha tido ainda e trouxemos uma fantasia mecanizada.” O esplendor da nova Rainha era todo mecanizado, permitindo que certos efeitos especiais fossem acionados por meio de controle remoto, a uma distância de até 10 m.

Emoção

A trajetória de Monã nos concursos de beleza começou aos 9 anos, passando por eventos como Miss Santarém Teen, Miss Brasil Teen e Miss Brasil Américas, mas a jovem garante que nenhum outro concurso se compara ao Rainha das Rainhas.

“Eu não sei explicar a emoção, não sei explicar o que eu senti naquele momento, mas quem tiver a oportunidade de participar tem que abraçar e viver esse momento! Na hora que pisei no palco eu estava tão anestesiada que foi involuntário tudo que fiz. Quando vi já tinha acabado e o único sentimento que eu tinha era de gratidão, me senti completa por ter feito tudo que estava planejado”, pontua.

Monã Vianna Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal

Para entrar no palco, encarar os jurados, o público, aguentar o peso do esplendor – que tinha cerca de 55kg –, realizar a coreografia e controlar o nervosismo, tudo isso sempre com um belo sorriso no rosto e muita elegância, a soberana do carnaval paraense afirma que se agarrou também a fé e ao apoio de sua família e equipe. “A gente sabe que em um concurso de beleza tudo acontece, tanto energias positivas quanto energias negativas. Se não fosse a minha mãe rezando e a positividade da minha equipe e dos meus familiares, eu não teria aguentado. Na hora a energia foi tão boa, a adrenalina foi tão grande, a oração da minha mãe foi tão forte que não senti nada de ruim”, garante.

Planos para o reinado

Daqui para frente, a nova Rainha, que também é modelo profissional, quer aproveitar ao máximo todas as oportunidades que surgirem ao longo do reinado,

"Pretendo retomar a faculdade de odontologia, que tive que parar porque viajei a trabalho, continuar atuando como modelo, aproveitar a visibilidade e as mídias sociais que são muito importante hoje pra quem trabalha com publicidade, aproveitar isso pra ser uma pessoa mais influente no que eu puder ajudar, afinal a Rainha é uma porta-voz, uma pessoa de muita influência, então eu pretendo usar isso ao meu favor e em favor de todos os paraenses”, conclui Monã Vianna.

O Rainha das Rainhas 2023 tem patrocínio do PopBank e Estação Cosméticos para a cobertura dos bastidores, em tempo real, pelo portal OLiberal.com. Além disso, o Centro Universitário Fibra patrocina a cobertura dos bastidores, em tempo real, pelo OLiberal.com, e também a transmissão, ao vivo, por meio da TV Liberal e do G1 Pará.