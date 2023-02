Rainha das Rainhas 2023: saiba a nota e classificação final de todas as candidatas

Após dois anos de espera, o Rainha das Rainhas voltou ao palco do Hangar. A edição 75 do concurso, realizada em 2023, consagrou Monã Rita Oliveira, do Iate Clube de Santarém, a Rainha das Rainhas do Carnaval.

Confira a classificação geral do concurso com as notas de todas as candidatas

1° LUGAR

Monã Rita Oliveira - Iate Clube Santarém: 59 pontos

2º LUGAR

Giovanna Picanço - Grêmio Literário Português: 58 pontos

3° LUGAR

Mayara Correa - Cassazum: 57,5 pontos

4° LUGAR

Danielly Monteiro - CSSA: 57,25 pontos

5° LUGAR

Janaína Ferreira - Tuna Luso: 57 pontos

6° LUGAR

Érica Pinto - Bancrévea: 57 pontos (critério de desempate: fantasia)

7° LUGAR

Sabrina Niekelle - Clube dos Advogados: 56 pontos

8° LUGAR

Rayane Furtado - Paysandu: 55,75 pontos

9° LUGAR

Isadora Rêgo - Assembleia Paraense: 55,75 pontos

10° LUGAR

Ariane Cohen - Pará Clube: 55,25 pontos

11° LUGAR

Adriana Pinheiro - Clube do Remo: 54,75 pontos

12° LUGAR

Ana Barbosa - Tênis Clube do Pará: 54,75 pontos

13° LUGAR

Aline Rodrigues - Guará Acqua Park: 54,75 pontos

14° LUGAR

Ádria Nogueira - Asalp: 52,50 pontos