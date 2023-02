Rainha das Rainhas 2023: conheça nove candidatas que ficaram de fora dos primeiros lugares

Nove candidatas dos clubes que disputaram concurso Rainha das Rainhas 2023 não conseguiram chegar no final da disputa, que ocorreu na noite deste sábado (11), no Hangar. A participação das candidatas Tênis Clube, Pará Clube, Guará, Remo, Asalp, Bancrévea, Assembleia Paraense, Clube dos Advogados e Paysandu tornaram a festa mais bonita, com muito glamour e com coreografias encantadoras, mas não vão levar o título de soberana do Carnaval. Mas, para elas, participar foi a realização de um sonho de infância e só de participar conta como uma verdadeira vitória.

O Rainha das Rainhas 2023 tem patrocínio do PopBank e Estação Cosméticos para a cobertura dos bastidores, em tempo real, pelo portal OLiberal.com. Além disso, o Centro Universitário Fibra patrocina a cobertura dos bastidores, em tempo real, pelo OLiberal.com, e também a transmissão, ao vivo, por meio da TV Liberal e do G1 Pará.