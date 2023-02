Rainha das Rainhas 2023: Monã Rita, a ‘mulher serpente’, vence o Rainha pelo Iate Clube de Santarém

Monã Rita tem 19 anos e é estudante de odontologia. Ela usa a fantasia a fantasia "Phayak Nak, a Rainha das Nagas". Conta a história que Phaya Nak é metade mulher, metade serpente. Segundo as crenças tailandesas, foi criada por Buda para defender o ecossistema das ameaças humanas. A Rainha das Nagas hipnotiza através da dança, emerge das profundezas do mar e utiliza o fogo para purificar as almas.

O corpo da fantasia é uma estilização do traje das dançarinas tailandesas. O resplendor exibe as serpentes nagas e os majestosos templos da Tailândia. A criação é de Zandro Gurjão, com coreografia de Thayla Savick e Gabriel Sales e maquiagem de Augusto Brito.

