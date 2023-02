Monã Rita do Iate Clube de Santarém é a Rainha das Rainhas 2023

A sentença que diz que "os últimos serão os primeiros" resolveu acontecer na madrugada deste domingo (12/02), no Hangar, durante a realização da edição 75ª edição do Rainha das Rainhas. Monã Rita, do Iate Clube de Santarém, é a nova Rainha das Rainhas do Carnaval Paraense. Ela foi a última a desfilar e sagrou-se a campeã do concurso.

A jovem Monã Rita, de 19 anos, contou a história de Phayak Nak, a Rainha das Nagas, que teria sido criada por Buda para defender o ecossistema terrestre.

Monã Rita, 19 anos, Rainha das Rainhas 2023 (Igor Mota/O Liberal)

Nome: Monã Rita Vianna de Oliveira

Idade: 19 anos

Clube: Iate Clube de Santarém

Rede social: @monaviannaoli

Estilista: Zandro Gurjão

Maquiador: Augusto Brito

Coreógrafo: Thayla Savick

Monã é estudante de Odontologia e trabalha como modelo. Apesar de ser estreante no Rainha das Rainhas, ela já tem uma história em concursos de beleza. Desde os 9 anos ela participa de eventos desse tipo e ganhou todos os títulos aos quais concorreu.

