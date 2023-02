Rainha das Rainhas 2023: saiba quem foram as cinco finalistas do concurso

Logo após os desfiles de todas as candidatas do Rainha das Rainhas 2023, os jurados anunciaram as cinco finalistas do concurso. São elas: Danielly, do CSSA, Giovanna, do Grêmio, Janaína, da Tuna Luso, Monã, do Iate Clube de Santarém e Mayara, do Cassazum.

