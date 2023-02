Rainha das Rainhas 2023: Danielly Monteiro veste a fantasia ‘Do Korimbó ao Carimbó’ pelo CSSA

Danielly Monteiro tem 21 anos, é modelo e bailarina clássica. A jovem usará a fantasia "Do Korimbó ao Carimbó: o som que ecoa nos quatro cantos do Pará". A criação remete à origem indígena do ritmo, que significa tronco que produz som. A candidata representa o Clube dos Sargentos e Subtenentes da Amazônia.

O resplendor da fantasia tem formato tridimensional, uma homenagem ao rei Pinduca e aos mestres do carimbó Alcindo e Verequete.

A fantasia tem também elementos que enaltecem a cultura paraense, como o chapéu de palha, a cuia, peneiras, leques e cheiros do Pará. A criação é de Ivo Santana e Vitor Andrade. A coreografia de Maria Lúcia Azeredo e Igor Barreto. Já a maquiagem ficou a cargo de Jadson Martins Cunha.

Saiba mais sobre a candidata do CSSA