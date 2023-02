Rainha das Rainhas 2023: Bailarina encarna Elvira, a Rainha das Trevas, pela Tuna Luso

Janaína Pontes Ferreira tem 28 anos, é bailarina e estudante de administração. A candidata usa a fantasia "Elvira, a dama da noite". Na história, Elvira foi uma personagem marcante nos anos 80, após o lançamento do filme “Elvira, a Rainha das Trevas”. Ela era considerada por muitos como bruxa, mas apenas sonhava em ser uma estrela nos palcos de Las Vegas.

O corpo da fantasia faz alusão às roupas usadas por Elvira no filme. A cabeça estilizada faz referência ao penteado da personagem e o resplendor representa o palco onde aconteciam as performances, além de animais noturnos. A criação é de Junior Manzinny e Ocir Neto, com coreografia de Everton Magalhães e maquiagem de Bruno Salvatore.

