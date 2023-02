Rainha das Rainhas 2023: Mayara Samile encarna Teiniaguá, a guardiã do Eldorado pelo Cassazum

Mayara Samile Corrêa Baía tem 22 anos, é modelo e estudante de enfermagem. A candidata usa a fantasia "salamandras - os elementais do fogo e a chama do amor eterno. Ela conta a história de Teiniaguá, guardiã do Eldorado - a cidade de ouro.

• Veja bastidores, desfiles das candidatas e todos os detalhes do Rainha das Rainhas 2023

Na ficção, ela se apaixonou por um índio guerreiro de outra tribo. Tupã, contrariado, lançou um castigo para transformá-los em salamandras. Teiniaguá ficou imune por possuir um amuleto em pedra jade, mas amou eternamente o índio transformado em salamandra.

VEJA MAIS

A fantasia foi criada pelo estilista Carlos Amilcar, com coreografia de Cristina Lobato e maquiagem de Romário Gonçalves.

(Thiago Gomes / O Liberal)

Saiba mais sobre a candidata do Cassazum