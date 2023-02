Enquete aponta Hangar como palco para a próxima edição do Rainha das Rainhas

A 75ª edição do maior concurso de beleza e fantasia da Amazônia, o Rainha das Rainhas, foi celebrada na noite de sábado, 11,

ocasião que consagrou Monã Rita, representante do Iate Clube de Santarém, como a nova soberana do carnaval paraense. Desde a tarde de sábado, o público pôde participar de uma enquete no site e redes sociais de O LIBERAL para apontar onde a próxima edição do evento deve ser realizada. Por maioria de votos em três dos quatro canais de votação, o Hangar Centro de Convenções da Amazônia, foi o local escolhido da audiência.

A votação transcorreu no Instagram de O LIBERAL, no feed e nos stories. A audiência também pôde votar no perfil do jornal no Twitter e no próprio site oliberal.com. A disputa ocorreu entre o Hangar, a Arena Guilherme Paraense (o Mangueirinho) e o Estádio Jornalista Edgar Proença (o Mangueirão).

No site oliberal.com, a votação terminou por volta das 14h de domingo, 12. O Hangar ganhou com 36,84% dos votos. Empatados no segundo lugar ficaram o Mangueirão (31,58%) e o Mangueirinho (31.58%). No Twitter a preferência pelo Hangar representou 43% dos votos da enquete, que foi concluída por volta das 16h. Em segundo lugar, ficou o Mangueirinho (40%) e em terceiro, o Mangueirão (17%).

Nos stories do Instagram a disputa também foi acirrada entre Hangar e Mangueirinho, mas o primeiro ainda venceu com 46% dos votos, enquanto que o Mangueirinho recebeu apenas 34%. O menos votado foi o Mangueirão (20%). A enquete por lá também encerrou por volta das 16h.

Fugindo ao padrão dos outros canais, a enquete em publicação no feed do Instagram de O Liberal elegeu um local diferente das três opções apresentadas na votação. Até as 16h de domingo, comentários de internautas apontavam predominantemente Santarém como a sede da próxima edição do Rainha das Rainhas. Vários usuários da rede ainda continuaram comentando, ao longo da tarde, dividindo opiniões na publicação.