Infraero afirma que passageiro desmaiado no aeroporto de Santarém estaria embriagado

Depois da repercussão da divulgação de um vídeo que mostra um homem sendo agredido por um segurança do aeroporto Maestro Wilson Fonseca, de Santarém, no oeste do Pará, a Infraero, administradora do aeroporto, emitiu uma nota sobre o ocorrido. A agressão teria acontecido no último sábado (30) após o passageiro perder o horário de embarque e tentar forçar a entrada, empurrando vigorosamente o carrinho de malas contra uma funcionária. Em nota, a Infraero disse que o funcionário precisou conter o passageiro porque ele estaria supostamente embriagado.

VEJA MAIS

A nota enviada à Redação Integrada de O Liberal na tarde desta segunda-feira (2) afirma que houve uma intervenção com um passageiro. “No dia 30/04 às 22h56 a Infraero atendeu uma ocorrência na área de check-in do Aeroporto de Santarém (PA), onde a equipe de vigilância precisou intervir para conter um passageiro, supostamente embriagado, que tentava embarcar sem fazer o check-in e sem apresentar a documentação de identificação necessária”, disse um trecho da nota.

Ainda segundo a nota da empresa, houve a análise das imagens registradas pelo sistema de vigilância do aeroporto que mostra várias tentativas de orientações dos procedimentos necessários para a entrada do passageiro, no entanto, diz a nota, que o homem não atendeu às recomendações e forçou o acesso - "empurrando o carrinho de bagagens na funcionária que controlava o embarque".

A Infraero afirma também que o vigilante é de uma empresa terceirizada, e que se colocou por trás do passageiro, que estava bastante exaltado na tentativa de conte-lo. “Nesse momento, havia na porta de embarque um funcionário da empresa Azul Linhas Aéreas e uma vigilante que fazia o acesso ao interior da sala. O passageiro veio a cair sobre o viajante da Infraero. Na ocasião, a Polícia Militar foi acionada”, finalizou a nota.

A infraero informou que não vai registrar Boletim de Ocorrência sobre o caso. A redação de O Liberal tentou contato com o passageiro envolvido na confusão, mas não obteve êxito.