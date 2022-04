Arma do ex-ministro Milton Ribeiro dispara acidentalmente no Aeroporto; funcionária foi atingida

Na tarde desta segunda-feira (25), o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, se envolveu em um incidente no Aeroporto de Brasília. A arma que ele carregava disparou acidentalmente, quando Ribeiro estava no balcão da companhia aérea Latam, por volta das 17 horas. As informações são do Portal Metrópoles.

Uma funcionária da companhia aérea Gol, que não teve o nome revelado, foi atingida por estilhaços. Segundo comunicado da empresa, a mulher está bem e não precisou ser hospitalizada. “A funcionária foi atingida por estilhaços, mas sem nenhum ferimento grave. Ela está bem e recebendo suporte da Gol”, informou a companhia em nota.

O ex-ministro teve que ir à Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. Inicialmente, a informação era de que ninguém havia se ferido. Segundo depoimento, o ex-ministro teria perguntado para as pessoas que estavam no local se alguém havia se machucado, "momento em que não apareceu qualquer vítima”. A Gol, entretanto, registrou posteriormente que uma funcionária foi atingida. De acordo com as informações apuradas, ele despachava a bagagem para embarcar com destino a São Paulo em um voo que partiria às 19h50 quando a arma disparou.

Em seu depoimento, Ribeiro declarou que já havia feito o despacho de arma de fogo pela internet. Por isso, se dirigiu diretamente ao balcão da companhia aérea Latam. Ao abrir sua pasta de documentos, pegou a sua arma para separá-la do carregador, dentro da própria pasta, pois não queria expor o objetivo publicamente. Porém, a pasta continha outros objetos e o espaço ficou pequeno para manusear a arma. Foi nesse momento que ocorreu o acidente. A bala atravessou o coldre e sua pasta, se espalhando pelo chão.

Ribeiro assumiu o comando do Ministério da Educação em julho de 2020, mas foi exonerado no fim de março, após vir à tona suposto favorecimento de pastores na distribuição de verbas do ministério a municípios.