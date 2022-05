Passageiro é empurrado por funcionário do aeroporto de Santarém e desmaia; assista

Um vídeo de uma agressão contra um passageiro no aeroporto de Santarém, Maestro Wilson Fonseca, no oeste do Pará, começou a circular na madrugada deste domingo e causou revolta nas redes sociais. O caso teria acontecido após o passageiro tentar forçar a entrada, empurrando vigorosamente o carrinho de malas contra uma funcionária, no embarque que já estava encerrado. A cena foi gravada por outra pessoa, provavelmente um passageiro que também estava no aeroporto.

Nas imagens é possível ver que o passageiro tenta entrar na sala de embarque do aeroporto com um carrinho contendo malas, mas é impedido por uma funcionária na porta, na sequência ele continua na tentativa e é impedido por um outro funcionário, que o empurra. Ele tenta mais uma vez entrar à força. Nesse momento, um segurança entra na cena correndo e agarra o homem por trás, puxando para fora, mas o outro funcionário que já havia afastado o homem, o empurra mais uma vez e o segurança e passageiro caem no chão. O segurança se levanta, mas o passageiro continua deitado no solo do aeroporto.

Em seguida o segurança ajuda o passageiro a se levantar, ele demonstra estar sentindo dor na região da cabeça e chora dizendo que foi agredido e que comprou a passagem.

O vídeo finaliza com o homem aparentemente desmaiado no chão, sem qualquer socorro. Ele está sozinho deitado no solo enquanto os funcionários observam. A pessoa que gravou toda a cena narra no vídeo que o rapaz estava desmaiado no chão após a "pancada que ele levou aqui".

A Redação Integrada de O Liberal solicitou o posicionamento da Infraero sobre o ocorrido. Em nota, a empresa informou “que os e-mails com demandas de imprensa são respondidos, em dias regulares, de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h”.