Idosa de 89 anos faz sapatinhos de lã para doar para bebês de maternidade em Barcarena

No auge dos 89 anos, uma mulher que prefere não ser identificada, encontrou na solidariedade uma terapia. Há 12 anos a idosa faz sapatinhos de lã para doar para recém-nascidos. Este ano, o ato de amor se estendeu ao Hospital Materno Infantil de Barcarena Anna Turan (HMIB), na região do Baixo Tocantins. Os sapatinhos foram entregues, esta semana, durante a programação natalina do Hospital, contemplando os bebês internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIneo). As informações são da Agência Pará.

A técnica manual foi apreendida durante a infância, época em que a hoje idosa morava nas fazendas marajoaras, onde nasceu e se criou. Entretanto, foi anos depois da morte de alguns familiares, que ela, junto com uma frequentadora do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Belém, começou a produzir os acessórios e fazer as doações.

"Logo quando passou a frequentar a igreja, elas faziam os sapatinhos para doar às mães menos favorecidas. Com o passar do tempo, dávamos às mulheres grávidas com ou sem condições financeiras. Foi se tornando uma tradição. As pessoas ficavam felizes. Isso foi um alívio e uma terapia após as perdas familiares. Este ano, enviamos à maternidade no interior do Estado", explicou a filha da voluntário.

Momento de amor

A dona de casa Shyrley Gomes da Cunha, de 29 anos, moradora do município de Barcarena, foi uma das contempladas com as doações. "Estou com o meu bebê internado na unidade há 30 dias. Ações como a de Natal, com a entrega desses presentes afetuosos, fazem toda uma diferença. Queria agradecer a toda equipe da unidade e também a essa senhora que faz com carinho esses sapatinhos", disse.