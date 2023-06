Hospital Metropolitano é referência no Norte para o tratamento de queimaduras

O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) é a única unidade hospitalar da região Norte com um Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), exclusivo para oferecer assistência a crianças, adultos e idosos vítimas de queimaduras, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

No ano passado, a unidade hospitalar realizou mais de meio milhão de atendimentos, entre internações, cirurgias, exames laboratoriais, por imagem, entre outros. Somente as vítimas de queimaduras, em diferentes complexidades, foram 624 atendimentos. Já de janeiro a abril de 2023, 144.

“Os números que já eram altos estão subindo cada vez mais. Por isso, é fundamental reforçar as medidas de prevenção. Vale ressaltar que um único paciente pode ficar internado por dias ou até meses para o cuidado da lesão, dependendo do nível”, afirma a coordenadora do Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), Nellyane Ferro.

Com 20 leitos, sendo 18 enfermarias e dois de Tratamento Intensivo, o Centro conta com equipe especializada, incluindo cirurgiões plásticos e outras especialidades, para oferecer a melhor assistência a quem precisa.

Dados

Os dados do hospital, que pertence à rede de saúde pública do Pará, mostram que, em homens, a maioria dos acidentes é por descarga elétrica; em mulheres, acidentes domésticos. Já entre as crianças, os acidentes mais frequentes são com líquido escaldante.

“Na maioria das vezes, esses acidentes poderiam ser evitados, com atitudes simples que jamais devem ser desprezadas, como, por exemplo, virar o cabo da panela para dentro do fogão ou o correto uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI). É muito importante que esses direcionamentos sejam colocados em prática para que esses acidentes não aconteçam”, pontua a coordenadora.

Prevenir é urgente

Vinda de Benevides, na Região Metropolitana de Belém, Paula Taynara, 21, acompanha o filho Pietro, de apenas dez meses, há 14 dias no Centro de Queimados, após, segundo ela, vivenciar o pior dia da vida.

“Achava que meu filho iria morrer. Foi um filme de terror e tudo muito rápido. Eu estava esquentando o caldo de feijão e, por um instante, virei. Quando voltei, vi ele virando a panela. No mesmo momento, corri e tirei ele. Me queimei também, mas ele ficou bem pior” lembra.

Também em decorrência de acidente com líquido escaldante, o pequeno Claudivan, de 3 anos, ao lado da mãe, Edinilsa Araújo, está internado no CTQ.

A dona de casa reforça que quando eles retornarem para casa os cuidados serão redobrados. “Ele é extremamente danado e nós sabemos disso, mas foi em questão de segundos. Já tínhamos bastante cuidado em casa e agora é redobrar”, diz ela.

Dia de conscientização

Desde 2009, 6 de junho é considerado o Dia Nacional de Luta contra queimaduras.

A data foi instituída pelo Ministério da Saúde com o objetivo de reforçar medidas preventivas, especialmente neste mês, em que se comemoram as festas Juninas por todo o Brasil, com o aumento da utilização de fogos de artifício, e com um risco maior de acidentes.

Referência

Criado pelo Governo do Estado para fortalecer, modernizar e ampliar o atendimento em saúde à população do Pará, o Hospital Metropolitano é gerenciado pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) e dispõe de leitos nas especialidades de traumatologia, cirurgia geral, neurocirurgia, clínica médica, pediatria e cirurgia plástica - exclusiva para pacientes vítimas de queimaduras -, além de leitos de Terapia Intensiva (UTI).

Dicas para evitar acidentes:

Em hipótese alguma, cozinhe com criança no colo;

Tenha atenção ao cabo da panela, que deve sempre ficar virada para dentro do fogão;

Não é indicado acender churrasqueiras com álcool;

Nunca use álcool gel quando estiver mexendo com fogo;

Não utilize o aparelho celular enquanto estiver carregando na tomada;

Jamais conecte vários aparelhos em uma única tomada, isso pode causar um incêndio;

Em qualquer problema com fios elétricos na casa, um especialista, profissional que atuará com segurança, deve ser consultado. Mesmo em pequenos reparos, há risco de choque, que pode ser grave;

Cuidado com velas e lamparinas dentro de casa. Jamais deixe perto de tecidos, como cortinas e toalhas de mesa. Ao sair, não esqueça de apagar as chamas.

Em caso de acidente, o primeiro passo é identificar o agente causador da queimadura.

Em queimaduras térmicas, por exemplo, é indicado resfriar a área com água corrente, proteger com pano limpo e procurar uma Unidade Básica de Saúde (UPA), onde será avaliado o grau da lesão e a necessidade de encaminhar ou não para o Hospital Metropolitano.