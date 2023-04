Desafio dá errado e tiktoker tem 80% do corpo queimado; entenda o caso

Um adolescente de 16 anos ficou gravemente ferido ao tentar fazer um desafio do Tiktok. Mason Dark ficou com 80% do corpo queimado ao tentar montar uma tocha improvisada com uma lata de tinta spray e um isqueiro. O garoto segue internado e a família pede ajuda para custear o tratamento de US$ 25 mil, cerca de R$ 124 mil. Ele está irreconhecível”, disse sua mãe, Holli Dark, ao NY Post.

A expectativa de Mason e dos amigos era recriar um lança-chamas com o uso de aerossóis inflamáveis, mas a lata explodiu. O adolescente chegou a correr para um riacho e aliviar as dores iniciais, mas a pele ficou carbonizada. Alem de queimaduras de terceiro grau, o menino ainda pode ter infecção pelo contato com a água não tratada do rio.

“Todos ouviram um grande estrondo, e então Mason saiu correndo e começou a tirar a camisa. A aparência dele quando aquelas crianças o viram quando ele chegou, e como ele se parece agora, é 100 vezes diferente”, disse Dark.

VEJA MAIS

Mason já passou por várias cirurgias para conseguir enxertos de pele. Sua mãe disse ao NY POst que "é como semear um gramado para ver a pele cicatrizar lentamente". O adolescente, que joga futebol e pratica atletismo, deve passar os próximos seis meses no centro de queimados.