DJ dispara canhão de confetes em seu próprio rosto e continua show sangrando; veja vídeo

Na noite do último sábado (21), enquanto se apresentava em uma casa de festa na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, Flavia Ribeiro, conhecida como DJ Flavinha, acabou errando a mira de um canhão de confetes, e atirou em seu próprio rosto. O acidente acabou ocasionando cortes e queimaduras de 1º grau.

Veja o momento do acidente:

Sangrando e com dor, DJ Flavinha não interrompeu sua apresentação e continuou com o show. "Mesmo com o estouro do 'papel-canhão', eu corri para trás do equipamento [de som] e continuei tocando mesmo com muito sangue escorrendo, com muita dor. Joguei o cabelo para frente e continuei ali. Pessoal da minha equipe queria me tirar, eu não quis sair", contou, em vídeo divulgado no Instagram.

Ela contou que, em um certo horário, depois de aguentar muita dor, desceu do palco e foi à emergência do evento. De lá, foi levada a um hospital. Para aliviar seus fãs, ela finaliza: "Mas agora estou me recuperando, está tudo certo.”

Em nota, a organização do evento, disse que prestou “os auxílios médicos disponíveis e estamos acompanhando a sua recuperação de perto”. A DJ segue se recuperando em casa e não teve mudança na agenda de shows.

Nota da organização do evento

"Na noite de sexta-feira, dia 20 de janeiro, no início da apresentação da DJ Flavinha, ocorreu um incidente que veio a machucar a artista, como os vídeos que estão circulando pela internet mostram.

O mau funcionamento dos efeitos especiais fez com que estourasse próximo ao rosto da artista. Provocando cortes e queimaduras de primeiro grau.

A artista com muita garra e comprometimento, finalizou sua apresentação e só após foi buscar ajuda médica.

Nós da funk, prestamos os auxílios médicos disponíveis e estamos acompanhando a sua recuperação de perto.

Mensagem para a Flavinha, parabéns pela entrega, pelo comprometimento e por toda a garra que demonstrou ter, qualidades dessas fazem nós da funk, ter certeza que você merece os maiores e melhores palcos dessa vida."

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)