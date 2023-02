Corpo de homem só de cueca é encontrado com queimaduras e coberto por cal em cova

As Polícias Civil e Militar estão investigando a motivação e o paradeiro dos possíveis criminosos que abandonaram o corpo de um homem dentro de uma cova, de cueca, com queimaduras e coberto por cal. O crime aconteceu na terça-feira (31), em uma área rural de Varjão de Minas, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais (MG). Pelas informações preliminares, a vítima teria por volta de 30 anos.

De acordo com a PM, o cadáver foi encontrado por meio de uma denúncia. O denunciante teria visto rastros de alguém que havia sido arrastado. Os agentes estiveram no local, retiraram uma parte da terra e viram um braço.

A Polícia Civil repassou outros detalhes sobre a vítima: estatura mediana, pele escura, barba, tatuagem de mulher na panturrilha direita e vestido apenas cueca. A autópia indicou ferimentos pelo corpo. A suspeita é de que a vítima tenha sido torturada com produtos químicos, já que apresentava queimaduras.

A pessoa que chamou a polícia foi questionada sobre possíveis suspeitos do crime e relatou ter visto pessoas que não tem o costume de passar pela região, mas não soube repassar características do veículo em que estavam.

Os militares foram até depósitos de materiais de construção e postos de combustíveis no intuito de buscar saber quem poderia ter realizado tais compras, mas os suspeitos não foram apontados.