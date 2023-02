Adolescente morre no dia de seu aniversário após perseguição policial

Um jovem de 17 anos, morador da cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul (MS), foi morto pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar de MS no dia de seu aniversário. Ele fugiu dos policiais em uma moto roubada e chegou a puxar uma arma antes de ser alvejado.

O adolescente comemorava seu aniversário na última terça-feira (31). Nas redes sociais, diversos amigos e familiares o parabenizaram pelo dia. Nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, a mãe do jovem lamentou a sua morte:

“Hoje era para estarmos comemorando seu aniversário, meu filho. Mas infelizmente hoje você está voltando para Deus. No mesmo dia que ele me deu você, ele também te levou pra morar comele. Amarei você eternamente, meu menininho. Meu único menininho”, escreveu a mãe do adolescente.

Segundo informações do portal Campo Grande News, o adolescente tentou fugir de uma abordagem policial. Em uma moto furtada, o jovem caiu em uma curva, momento em que os policiais o alcançaram. Durante a abordagem, ele apontou uma arma para a equipe da polícia e acabou sendo alvejado. O adolescente já teria passagens por estupro, quando tinha 14 anos, e por outro furto de moto.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)