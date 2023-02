‘Tartaruga’ é morto a golpes de faca em Santarém

Um homem foi morto a golpes de faca, na tarde de quarta-feira (1º), na rua da Paz, no bairro Área Verde, em Santarém, no oeste do Pará. A vítima foi identificada como Erasto Ferreira de Souza, 26 anos, popularmente conhecido como "tartaruga" e já tinha passagem pela polícia por homicídio. Com informações do site O Impacto.

O acusado do crime seria um idoso que fugiu do local. A suposta motivação do homicídio teria sido porque a vítima havia furtado bananas bananas da plantação do suspeito. Ele fugiu do local e até o momento não foi encontrado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso às polícias Civil e Militar e aguarda o retorno da demanda.