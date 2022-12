Funcionário da BBF que teve corpo queimado permanece em estado grave

Um funcionário da empresa Brasil BioFuels (BBF), produtora de dendê, no município de Tomé Açu, no nordeste do Pará, continua internado em um hospital particular de Belém e o estado de saúde dele é considerado grave. Segundo a empresa, o homem teve o corpo queimado durante uma invasão a áreas privadas da BBF por indígenas da etnia Tembé, entre a tarde de terça (27) e a madrugada de quarta (28). A Associação Indígena Tembé de Tomé-Açu (Aitta) nega a acusação.

Nesta quinta-feira (29), a empresa informou que o funcionário segue com o quadro de saúde inalterado. Ele teve 60% do corpo queimado e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com queimaduras de primeiro e segundo graus, segundo a BBF.

VEJA MAIS

Conforme a empresa, o funcionário “foi agredido, tomou um tiro no pé e, ao cair no chão, teve o corpo queimado pelos invasores – que jogaram combustível e atearam fogo”.

A Associação Indígena Tembé de Tomé-Açu se manifestou na quarta-feira e negou a autoria dos ataques. “A nota emitida pela empresa falta com a verdade, se houve qualquer ato ou pessoa ferida, não houve qualquer participação das comunidades indígenas Tembé, mas sim de terceiros, pessoas de uma localidade que não são indígenas que também vivem em conflito com a empresa. Infelizmente, todo e qualquer acontecimento nesse sentido aqui na região tem sido direcionado à responsabilidade das lideranças indígenas Tembé”, afirmou a defesa da etnia à reportagem de O LIBERAL, que por questões de segurança preferiu não se identificar.