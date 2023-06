Casal morre após uma atear fogo na outra durante discussão

Duas jovens namoradas, de 23 e 24 anos, morreram com quadro de queimaduras graves após uma atear fogo na outra durante uma discussão. O caso ocorreu no último dia 05, em Juiz de Fora, Minas Gerais.

A primeira, de 23 anos, faleceu no dia 18 de maio e a ex-companheira seguiu internada, vindo a óbito na última terça (30). As informações das mortes foram confirmadas pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora.

O incidente iniciou quando ambas discutiam e decidiram atear fogo uma na outra. As chamas se espalharam pelo imóvel, causando um incêndio maior. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e conseguiu cessar o fogo em minutos. O casal chegou a ser socorrido e levado ao hospital mais próximo com quadro clínico grave, mas a situação evoluiu negativamente e ambas faleceram.

