VÍDEO: Menino de 6 anos é resgatado por vizinhos durante incêndio em apartamento no RS

Um comovente resgate marcou um incêndio em um prédio residencial no centro do município de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, na manhã da última terça-feira (14). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento dramático em que um menino de seis anos é salvo da sacada do apartamento em chamas por vizinhos.

Nas imagens, o menino aparece à beira da sacada, enquanto as chamas tomam conta do apartamento. Um homem tenta alcançá-lo, se espreguiçando pela janela do andar abaixo, mas sem sucesso. A cena angustiante mobiliza um grupo de pessoas que, com rapidez, improvisam um resgate.

Utilizando uma escada, os vizinhos chegam até a sacada em chamas e um homem rasga a tela de proteção. Em seguida, eles conseguem pegar o menino em segurança. O ato heroico dos vizinhos salva a vida da criança, que, apesar do susto, passa bem.

Após a repercussão do vídeo, o apresentador Luciano Huck publicou em suas redes sociais um apelo para encontrar os "heróis" que aparecem no vídeo. Até o momento, as identidades dos vizinhos que ajudaram no resgate não foram divulgadas.

VEJA MAIS

O incêndio, que teve início por volta das 8h no Edifício Azaléia, na Rua Luiz Ornaghi, mobilizou o Corpo de Bombeiros e a Brigada Militar. Segundo informações, as chamas teriam começado no quarto andar do prédio.

A mãe do menino, de 38 anos, que estava no apartamento no momento do incêndio, foi socorrida em estado grave. Com mais de 60% do corpo queimado, ela permanece internada na UTI do Hospital São Carlos. Outra moradora do prédio, também afetada pelo incêndio, foi levada ao hospital em estado de choque.

Além das vítimas citadas, outras 11 pessoas foram encaminhadas ao Pronto Socorro para atendimento devido à inalação de fumaça. Todas já receberam alta hospitalar.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)