VÍDEO: Incêndio destrói duas casas na Pedreira

Duas casas de madeira foram destruídas por um incêndio na noite desta segunda-feira (13), na passagem F, entre as travessas Enéas Pinheiro e Pirajá, bairro da Pedreir​a, em Belém. Os imóveis atingidos eram alugados e ficavam em uma vila onde existem outras duas residências. Ninguém ficou ferido. As causas do incêndio serão investigadas pelo Corpo de Bombeiros, por meio de uma perícia.

Moradores da área relataram que era por volta de 20h, quando as chamas tiveram início. Os vizinhos suspeitam que o incêndio tenha começado nas ligações supostamente clandestinas que existem no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, enquanto duas equipes se deslocavam ao endereço, os próprios vizinhos ajudaram no combate às chamas. “Todo mundo aqui pegou balde e foi para lá. O meu pai quebrou um cano lá perto para a gente poder pegar água e jogar para dentro da casa. Foi desesperador”, disse uma moradora, que preferiu não se identificar à reportagem.

Segundo essa moradora, quando o incêndio teve início, os responsáveis pelos imóveis estavam no local, mas conseguiram se salvar, assim que perceberam o fogo. “Só deu tempo de pegar o botijão e sair”, acrescentou a moradora.

VEJA MAIS

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o desespero entre os vizinhos. Eles chegaram a arrombar a primeira residência da vila para retirar móveis e objetos, com receio de que o imóvel também fosse atingido.