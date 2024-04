Incêndio destroi casa no último domingo em Marabá; adolescente está desaparecido

Um incêndio atingiu uma residência localizada na rua das Olarias, em Marabá, no sudeste paraense, na manhã do último domingo (21). As chamas iniciaram por volta das 5h e consumiram totalmente a casa, localizada na vila Sororó. Um adolescente de 14 anos, identificado apenas como Alisson, está desaparecido desde o sinistro. As informações são do portal Debate.

A polícia foi acionada momentos após o início do incêndio. No entanto, ao chegar ao local, grande parte da casa já havia sido consumida pelo fogo. Uma guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada para o local para atuar no combate às chamas. Até então, não se sabe o que causou o sinistro.

A mãe de Alisson, que estava na casa no momento do incêndio e conseguiu sair sem qualquer ferimento, não tem certeza se ele estava em casa no momento em que as chamas começaram. No entanto, após o fogo ter sido controlado, não foi encontrado nenhum vestígio do jovem. Momentos após o incidente, familiares do garoto ainda realizaram buscas na casa de conhecidos. Até a tarde desta segunda-feira (22), o rapaz permanecia desaparecido.

As suspeitas levantadas são de que o corpo do jovem possa ter sido consumido pelo fogo ou que ele não estivesse em casa no momento do acidente. A polícia iniciou investigações para esclarecer as circunstâncias que levaram ao incêndio e para localizar Alisson. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e ao Corpo de Bombeiros.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.