Casa de dois andares é destruída por incêndio na Cremação

Uma casa de dois andares, construída em alvenaria e madeira, foi destruída por um incêndio de grandes proporções, na manhã desta sexta-feira (10), por volta das 8h, na travessa 9 de Janeiro, entre as passagens Umariz e São Silvestre, no bairro da Cremação, em Belém. O fogo teria começado no andar de cima e se espalhado rapidamente. Houve perda total de móveis e objetos. Ninguém ficou ferido.

Pessoas que moram próximas ao local registraram o caso em vídeo. O imóvel ficava localizado aos fundos de outra residência e abrigava três famílias, sendo duas no andar superior e uma no andar debaixo. Ambas são parentes.

“Quando eu gritei, o meu tio que mora aqui na frente correu e puxou os botijões de gás. Conseguiram pegar algumas coisas”, relembrou Eloise Silva, moradora da casa atingida. “Na hora que eu entrei, arrombei a porta, o fogo já estava tudo em cima da cama. Já estava se alastrando”, contou o morador Hilton Silva.

O Corpo de Bombeiros realizou o trabalho de combate às chamas. Somente o trabalho da perícia poderá apontar as causas do incêndio. “Ao chegar no local, fomos informados de que tratava-se de uma residência multifamiliar. O segundo andar da última residência estava sendo acometido por incêndio. Três cômodos foram totalmente destruídos. A guarnição atuou com duas frentes de combate. Fizemos o controle das chamas, fizemos o resfriamento. Já está tudo controlado”, informou o tenente Manoel Júnior, em entrevista à TV Liberal.