Luciano Huck pede ajuda para encontrar homens que resgataram menino de incêndio no RS

Um ato de heroísmo marcou a última terça-feira (14) na cidade de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que vizinhos resgatam um menino de 6 anos de um apartamento em chamas. Após a repercussão, o apresentador Luciano Huck usou as redes sociais para tentar encontrar os homens que aparecem nas imagens.

No vídeo, a criança aparece sozinha na sacada do apartamento, enquanto as chamas tomam conta do local. Vizinhos do andar de baixo, utilizando uma escada improvisada, tentam ajudar o garoto, que se encontrava em situação desesperadora. Em um momento de extrema tensão, um dos homens escala a escada e conseguem retirar a criança do prédio em chamas.

Veja o vídeo do resgate:

O resgate foi bem sucedido e o menino, felizmente, passa bem. A identidade dos heróis, no entanto, ainda não foi revelada. Emocionado com a história, Luciano Huck está tentando identificar os homens do vídeo.

"Precisamos identificar esses heróis! Por favor, ajudem-me a encontrá-los para que possamos aplaudi-los juntos. Eles demonstraram incrível coragem e empatia. Estou muito feliz que a criança esteja salva", escreveu o apresentador, que provavelmente busca os homens para contar a história em seu programa, o Domingão do Huck.

O apelo de Luciano também gerou grande repercussão nas redes sociais, com diversas celebridades se manifestando e elogiando a atitude dos heróis anônimos. "Que lindo… 🙏🏻" escreveu a cantora Sandy. "Verdadeiros heróis ❤️👏" disse Sabrina Sato.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)